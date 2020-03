Mercedes EQV termina testes de inverno e estará à venda no Verão Apresentado no Salão de Frankfurt de 2019, o furgão de passageiros elétrico da Mercedes ainda não está á venda. motores AutoMais motores/mercedes-eqv-termina-testes-de-inverno-e_5e7b771c79a1b71956b9e927





Mais de seis meses depois da sua revelação, o Mercedes EQV ainda esteve em testes até há pouco tempo, pelo que a comercialização só acontecerá no verão. Isto porque a casa alemã esteve a finalizar alguns detalhes antes de incluir na gama EQ o comercial de passageiros no segundo semestre de 2020.

O mais recente desenvolvimento foi um duro testes de Inverno em Arjeplog, Suécia, onde a maioria da indústria automóvel tem a sua base de ensaios invernais. Durante várias semanas, uma equipa de desenvolvimento conduziu o EQV nas geladas estradas suecas debaixo de temperaturas de 30 graus negativos.

Esta equipa estava composta por 30 engenheiros, especialistas em eletrónica e mecânicos da Mercedes, fazendo os diversos modelos de ensaio passar por testes complexos e duros. Utilizando sistemas de medição tecnologicamente avançados, a equipa foi percebendo os efeitos das temperaturas extremas no que toca ao comportamento, ergonomia e conforto. Finalmente, testaram o comportamento do EQV no que toca aos recarregamentos, nomeadamente, a carga rápida que permitirá recarregar a bateria entre 10 e 80% da carga em 45 minutos.

O Mercedes EQV terá duas distâncias entre eixos, tem uma bateria de 90 kWh que alimenta um motor de 204 CV e 362 Nm de binário capaz de levar o carro até aos 160 km/h (limitada) com uma autonomia de 405 km.