Mercedes EQE aparece em testes pela primeira vez A casa de Estugarda irá lançar seis novos modelos elétricos e o EQE, a versão elétrica do Classe E, surgirá em 2022. motores AutoMais motores/mercedes-eqe-aparece-em-testes-pela-primeira-_5e6a4f1eb06c74195b1e01b7





A casa de Estugarda irá lançar seis novos modelos elétricos e o EQE, a versão elétrica do Classe E, surgirá em 2022.

O EQE será o rival do Tesla Model S e oferecerá cerca de 600 km de autonomia. Surgiu em testes com pesada camuflagem que não deixa perceber qual a direção do estilo do modelo. Porém, há uma coisa que podemos dizer: a aerodinâmica e a forma do carro faz lembrar o EQS, o modelo de topo da gama EQ. O EQE fará parte da oferta do Classe E, que terá, igualmente, o já conhecido EQC na gama.

Sabe-se que o EQE será mais pequeno que o Classe E, mas mais espaço interior que o Classe S, beneficio da estrutura da plataforma MEA, específica para modelos elétricos e que será usada, também, no EQS, já que os EQA, EQB e EQV, utiliza plataformas já existentes dos modelos com motores de combustão interna.

O EQE terá tração integral e dois motores elétricos, um para o eixo dianteiro e outro para o eixo traseiro. A potência e o binário serão superiores aos do EQC. Mais tarde poderá surgir uma versão de tração traseira, mas só depois de 2022. O carro será produzido na fabrica da Mercedes em Sindelfingen, a mesma do EQS. Mas para o mercado chinês, o EQE será fabricado na nova fábrica que está a ser construída em Pequim, em joint venture com a BAIC e avaliada em 1,5 mil milhões de euros. A capacidade de produção é de 70 mil unidades/ano a partir de 2020.