Quem o diz é o estudo da Marktest, que coloca a Mercedes na frente da BMW e da Audi, na globalidade das marcas automóveis.

O estudo Marktest Reputation Index (MRI), tem como objetivo posicionar as marcas num ranking comparativo entre marcas e setores diferentes. Foram analisadas 128 marcas em 24 categorias.

O estudo é liderado pela Delta, seguida da Olá, Compal e Nestlé, com a primeira marca automóvel a surgir no 5º lugar, no caso, a Mercedes. O Top 10 é completado pela Samsung, Milka, Mimosa, Gallo e Oliveira da Serra.

Temos de olhar para o Top 15 para encontrar a Oliveira da Serra, Super Bock e a segunda marca automóvel, a BMW, no 12º lugar. A terceira marca automóvel está no 20º lugar e é a Audi.

Se quisermos olhar apenas para as marcas automóveis, o Top 10 está assim alinhado: 1º Mercedes, 2º BMW, 3º Audi, 4º Volkswagen, 5º Peugeot, 6º Renault, 7º Opel, 8º Ford, 9º Citroen e no 10º lugar está a Kia.