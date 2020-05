Os detalhes têm sido escassos sobre a renovação das versões Coupé e Cabriolet do Classe E. Agora a Mercedes lançou fotos oficiais que mostram… nada!

Os dois modelos vão receber as alterações que a Mercedes introduziu no Classe E e na carrinha do Classe E. A única coisa que a Mercedes diz sobre os novos modelos é que “ambos combinam praticabilidade quotidiana, com segurança exemplar e superior conforto em viagem, com um estilo elegante e desportivo.” O que isso quer dizer, teremos de esperar até que a Mercedes revele mais um pouco dos novos modelos.

Sabe-se que tudo aquilo que foi implementado no renovado Classe E estará nas versões coupé e cabriolet, podem esperar-se a introdução de versão AMG com motorização híbrida. A gama normal terá blocos de seis cilindros e de quatro cilindros com hibridização. A revelação dos dois modelos será feita no final deste mês ou no mês de junho.