São as mais claras e esclarecedoras imagens divulgadas, até hoje, do novo Classe S da Mercedes, aprazado para novembro deste ano.

Apanhado naquilo que parece ser um ferro velho ou um centro de valorização de carros abatidos, o Mercedes Classe S estava, praticamente, sem camuflagem e, suspeitamos, a caminho da reciclagem depois de cumprir o seu trabalho como “mula” de testes.

O que se pode dizer? A frente tem uma grelha maior – é mesmo tendência! – com faróis mais estreitos, à imagem das últimas realizações da Mercedes. Na traseira, os farolins à imagem do Classe A, por exemplo, mas unidos por uma barra cromada, mantendo-se o resto do desenho muito semelhante ao que conhecemos do Classe S.

Quanto ao interior, mudanças maiores pois tudo, ou quase, foi redesenhado. O conjunto de dois ecrãs que ocupavam grande parte do tabliê vai ser desfeito, pois o que está dedicada ao sistema de info entretenimento segue a “escola” Tesla, com um enorme tablet na consola central, deixando as saídas de ar do sistema de climatização por cima. O novo volante da Mercedes já estava neste interior.

A plataforma é a MRA da Mercedes, o carro aumentará de tamanho, receberá nível 3 de autonomia na condução onde as leis o permitam e terá uma gama de motores que contemplará um V12, mas todos deverão ter diferentes doses de eletrificação, desde o “mild hybrid” até ao Plug In. O Classe S será apresentado em setembro, estando á venda em novembro.