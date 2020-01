Mercedes Classe E revela-se sem camuflagem em fotos que verteram para a Internet Ainda antes de ser apresentado em Genebra, o renovado Classe E foi “apanhado” numa oficina mostrando as diferenças para o anterior modelo. motores AutoMais motores/mercedes-classe-e-revela-se-sem-camuflagem-em_5e2eb4ddab112512a5a869d0





Como habitualmente, a Mercedes fez uma evolução do carro e não uma revolução, embora em 2012, por exemplo, o Classe E tenha sofrido alteração que quase tornou irreconhecível o modelo. A nova versão do modelo da casa de Estugarda não receberá tão profunda alteração, já que as maiores novidades estão centradas na traseira.

Esta imagem que publicamos acabou por verter para a internet e mostra a traseira do novo Classe E, numa versão AMG a E63. A inspiração é clara, vem do CLS e do Classe A, com dois farolins de generosas dimensões divididos em duas partes. A frente também terá novidades, mas menos incisivas, mas lá estará um novo para choques, uma grelha diferente e os faróis mais á imagem do CLS. No interior, a maior novidade será o novo volante que o AUTOMAIS já revelou há uns dias.Mantendo o resto do carro inalterado, a Mercedes refinou o sistema multimédia Mbux (Olá Mercedes!) e a tecnologia embarcada, com destaque para as ajudas á condução cada vez mais evoluídas. Haverá, também, aposta inevitável na hibridização, seja ela ligeira com tecnologia de 48 volts para os novos motores de seis cilindros em linha, seja unidades “Plug In”. Esta renovação surge antes de nova geração que já está a ser preparada, tentando a Mercedes rejuvenescer um carro que é muito importante na sua gama ao ter vendido mais de 14 milhões de unidades desde 1946, marca muito