Mercedes apresenta plataforma "Online Test Drive Booking"





Está disponível em todos os concessionários oficiais da Mercedes uma nova plataforma para marcação de revisões online.

A nova plataforma “Online Test Drive Booking” permite a marcação online de “test drives” a viaturas específicas e selecionadas pelo cliente, sendo o acesso feito através do sítio de internet da Mercedes em Portugal (www.mercedes.pt).

Depois de entrar no sítio, aceder ao menu “Marcar um Test Drive”, sendo que os pedidos devem ser feitos com uma antecedência de 24 horas. O sistema localiza a melhor opção de viatura e respetivo concessionário para a realização do Test Drive.

Segundo a Mercedes, desde o lançamento do “Online Test Drive Booking”, já foram registados mais de 500 pedidos de “test drive”. Os modelos mais procurados, sem surpresa, são o Classe A, Classe C e o CLA. No que toca à distribuição geográfica de utilização da plataforma, a Região Centro é líder, que inclui concessionários de Lisboa, Torres Vedras e Caldas da Rainha, registou o maior número de pedidos.

Com este novo sistema, a Mercedes complementa a plataforma de vendas online, onde pode ser feita a aquisição do veículo através do telemóvel, tablet ou computador pessoal.