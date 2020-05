Depois do Classe E e das versões AMG, eis que a casa de Estugarda revela os renovados Classe E Coupé e Cabriolet.

O estilo dos novos modelos foi remodelado na parte dianteira, com faróis LED mais estreitos e o interior dos mesmos redesenhado. Recebem os motores a gasolina e gasóleo com hibridização suave com tecnologia de 48 volts, nova geração de sistemas de ajuda á condução, info entretenimento e informação.

O Classe E Cabriolet tem capota clássica de lona, os sistemas Aircap (defeltor de ar) e o aquecimento do pescoço dos ocupantes, o Airscarf. O tecido da capota é acústico, o que permite melhorar a insonorização no habitáculo.

As modificações realizadas ao nível do estilo, particularmente na secção dianteira residem nos faróis mais planos que, mesmo nos modelos de entrada de gama, estão totalmente equipados com tecnologia LED. O interior destes faróis LED “High Performance” é dos mais avançados.

A grelha tem um estilo em forma de “A” com padrão diamante, igual em todas as versões, com pontos cromados, uma lamela simples e a estrela Mercedes no centro. Atrás, destacam-se os farolins traseiros bipartidos com interior totalmente redesenhado e com tecnologia LED. O módulo da estrela com câmara de marcha-atrás está integrado na tampa da bagageira.

Há quatro novas cores: prata “high-tech”, cinza grafite metalizado, prata “Mojave” e vermelho patagonia (da gama designo). Também o número de jantes disponíveis foi alargado, incluindo agora modelos aerodinâmicas que tentamreduzir consumos e emissões.

Para o interior, poucas são as mudanças, com destaque para as opções de revestimento com novo visual como a madeira de freixo porosa e alumínio com granulado suave de fibra de carbono.

Maior destaque deve ser dado à inclusão da última geração dos sistemas de assistência à condução. O sistema de deteção de mãos fora do volante funciona agora com tecnologia capacitiva, melhorando, portanto, a facilidade de utilização durante a condução em modo semiautomático.

Desta forma, para informar os sistemas de assistência de que o condutor mantém o controlo do Classe E, basta que o condutor mantenha as mãos no volante. Anteriormente era necessário que o condutor manobrasse o volante – ou seja, um ligeiro movimento – para que o sistema obtivesse uma resposta. O novo volante integra no aro uma camada com sensores, que detetam se o condutor mantém as mãos no volante. Se o sistema detetar que o condutor não tem as suas mãos no volante durante um certo período de tempo, é iniciado um ciclo de aviso, que poderá terminar numa assistência de travagem de emergência se o condutor continuar a não reagir.

Mas há mais, pois de série é oferecido o “Active Brake Assist” que pode travar autonomamente para evitar uma colisão ou mitigá-la, podendo parar, sozinho, perante veículos imobilizados ou peões a atravessar a estrada. Como parte integrante do pacote “Driving Assistance”, isto agora também é possível durante as manobras de mudança de direção. O Classe E está equipado com o novo volante da Mercedes.

O famoso MBUX (Olá Mercedes!) recebe nova geração com dois ecrãs de 10.25 polegadas (26 cm) dispostos lado a lado. Mas pode optar pelos dois ecrãs de 12.3 polegadas (31.2 cm).

Eletrificação é palavra chave e o Classe E Coupé e Cabriolet recebem o motor OM654M, um turbodiesel com quatro cilindros, equipado, pela primeira vez, com um sistema “mild hybrid” dotado de motor de arranque/alternador integrado com um sistema elétrico de 48 V. Tem recuperação de energia e com capacidade de circulação em roda livre com o motor desligado, torna-se mais eficiente.

O motor de arranque/alternador integrado é de segunda geração, passando a estar integrado na caixa de velocidades e não no motor, facilitando a utilização em mais motores diferentes. O modo EQ Boost, oferece até 20CV e 180 Nm de binário.

A caixa de velocidades 9G-Tronic foi renovada para acomodar o sistema híbrido suave e está pensada para ser utilizada, por agora, com motores de quatro cilindros. Os cabos anteriormente necessários foram eliminados, o que permitiu reduzir o espaço de instalação e o peso.

Os novos Mercedes Classe E Coupé e Classe E Cabriolet devem chegar ao mercado europeu a partir de setembro.