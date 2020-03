Mercedes AMG GT 63S ou Tesla Model 3 Performance: qual é o mais rápido? As berlinas desportivas estão cada vez mais na moda e aqui estão unidos um dos melhores, o Mercedes AMG GT 63S e o... Tesla Model 3 Performance. motores AutoMais motores/mercedes-amg-gt-63s-ou-tesla-model-3_5e73a5749d64b9194ad4a635





Ambos têm quatro portas, uma bagageira decente e espaço interior. As similitudes terminam aqui, pois o AMG GT 63S tem motor de combustão interna, no caso, um V8 duplo turbo com 4 litros a debitar 630 CV e 900 Nm de binário. Tem sistema de tração integral, chega dos 0-100 km/h em 3,2 segundos e tem como velocidade máxima os 315 km/h. Do outro lado, está o Tesla com duplo motor elétrico a debitar 450 CV e 640 Nm de binário, chegando dos 0-100 km/h em 3,4 segundos e toca os 261 km/h com 560 km de autonomia.

Neste vídeo onde o AMG GT 63S e o Tesla Model 3 Performance se enfrentam, Tiff Needell está ao volante do AMG. Afinal, ganha a força bruta o AMG GT ou o binário instantâneo do Tesla? Veja o vídeo e confirme se ganha o motor tradicional ou se os elétricos já batem a tecnologia centenária.