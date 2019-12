Mercedes adia venda do EQC nos EUA devido ao sucesso na Europa A casa alemã queria, muito, levar o EQC para o segundo maior mercado do Mundo, mas isso não vai acontecer tão depressa. motores AutoMais motores/mercedes-adia-venda-do-eqc-nos-eua-devido-ao-_5dfbbb0111db0d799fafdc2d





Tudo porque a Mercedes adiou a venda do EQC nos Estados Unidos da América durante, pelo menos, um ano, segundo comunicação feita aos concessionários norte americanos. Ou seja, o carro que deverá custar 68.895 dólares (62.862 euros) só estará disponível em 2021.

A culpa é da forte procura do carro no Velho Continente. Segundo comunicado da Mercedes, “a decisão de adiar a venda do EQC nos EUA é estratégica para permitir satisfazer a procura na Europa e apoiar os clientes europeus.

Porém, há outra razão para esta decisão: o interesse em ter o maior número possível de EQC disponíveis na Europa está ligada a decisão do Parlamento Europeu, em abril, de cortar 375% das emissões de veículos novos a partir de 2030. O que quer dizer que a industria terá de descer as emissões até às 60 gr/km, em média, uma descida brutal, ou então enfrentar as multas por não cumprimento das regras.

Desta forma, a Mercedes perde terreno para a tesla, BMW, Audi e Jaguar no mercado dos elétricos. E convirá dizer que há estados norte americanos com apetite voraz por modelos elétricos e este adiamento não ajuda muito à causa da Mercedes.