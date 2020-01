Mercedes acaba com a Classe X dois anos depois Depois de uma decisão que tinha por base uma expansão do mercado no Velho Continente, a Mercedes arrepia caminho e acaba com o Classe X em maio. motores AutoMais motores/mercedes-acaba-com-a-classe-x-dois-anos_5e346427ee210512b2c7be26





A Mercedes acaba de confirmar que a produção do Classe X vai ser cancelada já no mês de maio, acabando-se a aventura da casa de Estugarda no segmento das “pick-up”. Razões? As curtas vendas globais do modelo, num segmento que na Europa é liderado pela Ford Ranger.

O violento programa de corte de custos que Ola Kallenius, CEO da Mercedes, está a implementar não teve compaixão pelo Classe X, um carro feito com base no Nissan Navara no âmbito da parceria entre a Daimler e a Aliança Renault Nissan Mitsubishi. Parceria que começa a diluir-se cada vez mais, pois a Smart vai passar a ser metade chinesa e a Renault deverá seguir um caminho diferente para o Twingo, o Classe X desaparece, ficam apenas os motores usados na Aliança e na Mercedes.

Segundo comunicado da Mercedes, “foi decidido acabar com a produção do Classe X no final do mês de maio de 2020 e não voltará a ser produzido. Sendo um veículo de nicho teve muita importância em mercados como a Austrália e a África do Sul.” A Mercedes já tinha inviabilizado os projetos para levar a produção para a Argentina, explicando “que a expetativa de preço dos clientes da América Latina torna o projeto economicamente inviável.”

E aqui reside o grande problema do Mercedes Classe X, feito com base no Nissan Navara, que é muito mais barato, sendo construído lado a lado com a pickup da casa japonesa em Barcelona. Nunca foi vendido nos EUA, o que é estranho sendo aquele o maior mercado deste tipo de carros.

As vendas ficaram muito aquém daquilo que os responsáveis da Mercedes esperavam e em 2019, enquanto a Nissan vendeu 66 mil Navara em seis meses, a casa de Estugarda vendeu, em doze meses, 15.300 unidades. A partir de agora, o Mercedes Classe X está à venda, mas a partir de maio, a venda prolongar-se-á até terminar o stock de produção existente.