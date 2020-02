Mercedes A180d Business – Ensaio Teste O Classe A é um enorme sucesso em Portugal e mais de sete mil unidades vendidas é, reconheça-se, um excelente resultado olhando aos preços praticados pela casa alemã. motores AutoMais motores/mercedes-a180d-business-ensaio-teste_5e43bee1f0a7d51282a0f7e7





Um Classe A por menos de 25 mil euros

O Classe A é um enorme sucesso em Portugal e mais de sete mil unidades vendidas é, reconheça-se, um excelente resultado olhando aos preços praticados pela casa alemã. Mas, nestas coisas do mercado nacional, temos de olhar para outro lado, o das empresas que são os grandes contribuintes para as vendas nacionais. E nesse mundo das frotas, há coisas realmente espantosas, como este A180d Business Solutions que é oferecido por dez euros menos que os 25 mil euros. Ah pois é e o AUTOMAIS ensaiou o carro para perceber o que se perde face aos restantes Classe A.

José Manuel Costa (jmcosta@autosport.pt)

A Favor– Preço, consumos, qualidade

Contra– Equipamento, pneus, opcionais

Antes de lhe falar do carro, temos de explicar como é que chegamos aqui a um preço de 24.990 euros. O carro tem um valor de 27.569 euros aos quais acrescem 1.300 euros de despesas como transporte, averbamentos e legalização, ficando o preço em 28.869 euros. O desconto de frota é de 6.845 euros e acrescentando o ISV (2.114 euros) e o IVA (4.679 euros) mais o EcoValor (4,20 euros), chegamos aos 24.990 euros, ou seja, um Classe A a gasóleo a custar menos de 25 mil euros. Já lhe cativei a atenção, certo? Vamos lá, então, falar do carro.

Barato e bom

O Mercedes A180d não é o ponto de acesso à gama do Classe A, esse é feito pelo A160 a gasolina ou pelo A160d a gasóleo, com apenas 109 CV. Este A180d tem o mesmo motor, mas com 116 CV. A base é a mesma, um bloco de quatro cilindros com 1.5 litros oriundo da Renault que tem apenas seis diferenças face ao que a casa francesa usa. Primeiro, os mapas de gestão eletrónica são diferentes, depois temos os apoios de motor, o volante do motor, sistema “stop/start” e o alternador e compressor do ar condicionado. Tudo o resto é igual. É mau? Não, antes pelo contrário.

Como esta é uma versão Business, tem rodas pequenas (o carro fica algo insonso com estas jantes de 16 polegadas) e estreitas, por isso tem excelente desempenho em termos ambientais com emissões de 108 gr/km e os consumos também são interessantes. A Mercedes reclama 4,5 l/100 km, durante o tempo que o A180d esteve comigo registou uma média de 5,1 l/100 km. Esta versão Business tem caixa manual de seis velocidades com bom escalonamento e um funcionamento simples e sem grandes resistências.

Interior menos faustoso

O interior é o que marca a maior diferença para os outros Classe A. Não estava à espera que por menos de 25 mil euros tivesse os belíssimos ecrãs que fazem de painel de instrumentos e de sistema de info entretenimento. Ora, no seu lugar temos ecrãs bem mais pequenos com apenas 7 polegadas colocados lado a lado com enorme moldura negra brilhante. Se o ecrã que faz de painel de instrumentos é normal, o outro situado a meio é sensível ao toque, mas para lá chegar temos de nos esticar. Claro que pode comprar os ecrãs de 10.25 polegadas, mas o preço explode para cima dos 25 mil euros. Seja como for, os grafismos da Mercedes são de muita qualidade, legíveis mesmo nesta versão de 7 polegadas. O que não falta é o MBUX (Olá Mercedes!), já que o sistema é de série em todos os carros.

O volante está cheio de botões e com os dois “touchpad” que controlam tudo o que se passa no sistema de info entretenimento. Pode tentar fazê-lo no ecrã central de 7 polegadas, mas como disse acima, tem de se esticar um nadinha e perder o foco na estrada. E o painel de instrumentos só pode ser controlado por estes “touchpad”. Obviamente que pode usar o controlo situado na consola central que abandonou a rodela em favor de mais um “touchpad” que responde bem ao que desejamos. Mas tudo isto pode ser redundante se usar o “Olá Mercedes”. Um controlo de voz que apesar de ter algumas hesitações e algumas decisões hilariantes, funciona muito bem.

O resto do interior é igual a outro Classe A, ou seja, a qualidade dos materiais é, globalmente, boa com exceção a algumas coisas como as hastes atrás do volante de plástico menos consistente. Nada que seja muito criticável. O carro é maior que o anterior, tem mais espaço e com os bancos normais e não os AMG, o espaço atrás é suficiente e não há a sensação de claustrofobia. A bagageira tem 370 litros, um valor bom que deixa o Classe A perto de um VW Golf.

Comportamento de qualidade

Levado para a estrada, a única diferença que se percebe é nos pneus e no eixo traseiro. As jantes de 16 polegadas com pneus finos perturbam, um pouco, a compostura deste A180d. Por outro lado, beneficia o conforto já que este A180d utiliza um eixo de torção e não uma suspensão independente multibraços, por outro permite que nas zonas esburacadas e nas lombas, as paredes maiores dos pneus absorvam melhor essas irregularidades.

Naturalmente que este não é um carro para grandes veleidades em termos de sensações, já que a direção não tem sensibilidade, apesar de estar bem assistida e controlada, e o motor não tem pulmão para grandes aventuras. O carro anda bem em auto estrada com um pisar de qualidade, consegue manter ritmos perfeitamente tranquilos e em cidade não faz muitos ruídos.

Para ultrapassar temos de lançar a manobra com algum cuidado e tempo e não temos carro para luta de semáforo. Com o sistema de manutenção do carro na faixa de rodagem a ser oferecido de série como muitas outras funções de segurança e ajuda á condução, o A180d Business não está mal equipado de todo. Porém, está muito longe do fausto de outras versões.

Veredicto

Para si que tem uma empresa, esta é uma boa escolha, pois o carro fica abaixo dos 25 mil euros e é um Mercedes, no fim de contas. Tem a qualidade dos outros Classe A, falta-lhe algumas coisas que não diminuem o interesse (como os ecrãs de 10,25 polegadas) e comporta-se bem em estrada, seguro e competente. Portanto, para si que tem uma empresas, esta é uma belíssima opção.

FICHA TÉCNICA

Mercedes A180d Business

Motor4 cilindros em linha, injeção direta, turbodiesel;Cilindrada (cm3)1461;Diâmetro x curso (mm)80,5 x 76,0;Taxa compressão15,5;Potência máxima (cv/rpm)116/4000;Binário máximo (Nm/rpm)260/1750 – 2500;Transmissão e direçãoTração dianteira, caixa manual de 6 vel.; direção de pinhão e cremalheira, com assistência elétrica;Suspensão(fr/tr)Independente tipo McPherson; eixo de torção;Dimensões e pesos(mm)Comp./largura/altura 4419/1907/1440; distância entre eixos 2729; largura de vias (fr/tr) 1567/1558;travõesfr/tr. Discos vent./discos;Peso (kg)1537;Capacidade da bagageira (l)370 / 1185;Depósito de combustível (l)nd;Pneus (fr/tr)205/60 R16;Prestações e consumosaceleração 0-100 km/h (s) 10,6; velocidade máxima (km/h) 202; Consumos Extra-urb./urbano/misto (l/100 km) 4,1/5,0/4,5 (consumo real medido 5,1 l/100 km); emissões de CO2 (g/km) 108;Preço da versão ensaiada (Euros)24.990