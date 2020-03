Mercado nacional: fevereiro conhece crescimento positivo de 5% As vendas nacionais em fevereiro de ligeiros de passageiros subiram 7,4%, mitigando uma quebra de 5,2% entre os comerciais ligeiros, fechando o segundo mês de 2020 com um resultado positivo de 5,9%. motores AutoMais motores/mercado-nacional-fevereiro-conhece_5e5e6321df6d10175055a21b





As vendas nacionais em fevereiro de ligeiros de passageiros subiram 7,4%, mitigando uma quebra de 5,2% entre os comerciais ligeiros, fechando o segundo mês de 2020 com um resultado positivo de 5,9%.

Quer isto dizer que foram vendidos em Portugal, o mês passado, 20.263 unidades de veículos ligeiros (contra 18.861 em igual período do ano passado) e 2.484 ligeiros de mercadorias (menos que as 2.621 unidades comercializadas em 2019). Já nos pesados, o recuo é de 37,4% (291 veículos contra 382 em 2019). Contas feitas, foram vendidos em fevereiro 23.038 veículos, mais 5% que em igual período de 2019, cuja cifra se ficou pelos 21.947. No acumulado dos dois primeiros meses de 2020, ainda existe um saldo negativo face a 2019, com 40.542 unidades vendias (ligeiros e pesados) contra 41.072 o ano passado. O mercado de ligeiros de passageiros está contraído apenas 0,8% face a igual período de 2019, já nos pesados o recuo é de 21,6%.

As nove marcas mais vendidas experimentaram aumento de vendas, com a Renault a liderar o mercado com 2805 unidades comercializadas em fevereiro (mais 11,7% que em 2019), seguida da Peugeot com 2423 unidades (mais 3,3%), Mercedes com 1555 veículos (mais 10%) e Citroen com 1563 carros (mais 2,6%), Nissan com 1488 unidades (crescimento espantoso de 89,3%, efeito Juke) e BMW com 1289 unidades (mais 8,9% que o ano passado), Opel com 1182 carros vendidos (mais 1,6%) e Seat com 966 unidades (mais 11,2%), Volkswagen com 848 carros vendidos (mais 7,5%) e Fiat que com 963 carros comercializados, é a única marca que perdeu vendas, no caso 1,5% de 978 para 963 este ano.

No acumulado, a Renault lidera com 4135 carros vendidos (mais 7,8%) seguida da Peugeot que, curiosamente, perdeu 2,4% de vendas (de 4129 para 4028 unidades) face a igual mês de 2019. A Mercedes já vendeu 3016 automóveis em 2020, nada menos que 10.2% de aumento.