Absolutamente violento o golpe vibrado pelo SARS Cov-2 e pela Covid-19 no mercado nacional de automóveis novos, com uma queda de 84,8% no mês de abril.

Contas feitas, o mercado nacional de ligeiros de passageiros recuou 87%, os ligeiros de mercadorias perderam 69,9% e os pesados têm uma evolução negativa face a igual período de 2019 de 72,7%. O total do mercado recuou 84,6%. No acumulado, janeiro a abril, são 39,8% nos ligeiros, 38,6% nos pesados e 39,8% no total do mercado.

A marca mais vendida em abril foi a Peugeot com… 332 unidades!, seguida da Mercedes com 311 veículos e a BMW com 264 modelos. Fecham o Top 10 a Renault com 237 carros, Dacia com 175, Nissan com 162, Hyundai com 136, Volkswagen com 109, Ford com 108 e Toyota com 105 unidades.

Marcas como a Suzuki (2), Jaguar (6) e a Lexus (9), não chegaram aos dois dígitos, enquanto a Tesla, por exemplo, vendeu 10 unidades. Destaque para a Porsche com 25 unidades comercializadas, a Volvo com 100 carros e, claro, os 311 carros da Mercedes e os 264 da BMW.

Ou seja, durante o mês de abril de 2019 foram vendidas 21.121 unidades, em abril de 2020 apenas 2.749 carros. Em quatro meses de 2019, o mercado absorveu 80.566 unidades, este ano não foi além de 48.031 veículos, menos 40,4%. Nos comerciais, foram vendidos 948 veículos, com a Peugeot e a Renault a empatarem com 186 carros, seguido da Citroen com 129. O recuo foi de 69,% (em 2019 foram vendidos 3.154 veículos) e no acumulado é de 36,2% de 11.880 para 7.584 unidades.

Enfim, o mercado nacional foi atirado ao chão e está á espera dos cuidados intensivos e a retoma avizinha-se dolorosa e complicada. O ano de 2020 será muito negativo, olhando ao tsunami económico que se adivinha até que o vírus desapareça.