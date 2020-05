Os dados que o AUTOMAIS tem vindo a divulgar mostram, de forma clara, que as cicatrizes que a pandemia de Covid-19 vai deixar na indústria automóvel vão ser feias!

A Jato Dynamics diz que a venda mundial de veículos automóveis foi de 5,55 milhões de unidades no mês de março, menos 39% que em igual período de 2020.

Este recuo representa a maior perda mensal face a período homólogo desde 1980, ou seja, o ano em que a Jato Dynamics começou a recolher dados de vendas. O impacto foi pior que o da crise financeira global de novembro de 2008. Nessa época, a perda foi de 25%.

No primeiro trimestre de 2020, as vendas caíram 26% para 17.42 milhões em comparação com igual período de 2019. A queda ficou vincada devido ao confinamento ara o qual muitas zonas do mundo foram atiradas no mês de março, antevendo-se um resultado ainda mais dramático no mês de abril.

Nem todas as regiões do mundo firam afetadas da mesma forma. A Europa foi a mais atingida com menos 52%, ou seja, apenas 848.800 unidades foram comercializadas em março. Foi o pior mês de março em 38 anos. Os monovolumes e citadinos foram os mais atingidos, com os modelos elétricos a registarem uma quota de mercado recordista em março com 17,4%, experimentando um aumento de 15% para 147.500 unidades em março. E, surpresa, o segundo carro mais vendido na Europa foi o Tesla Model 3. Os modelos mais vendidos foram os SUV (40%), seguidos dos familiares compactos (18%), utilitários (17%), familiares médios (9%), citadinos (5,2%), monovolumes (3,6%), executivos (2,6%), desportivos (0,9%) e de luxo (0,3%).

A China e os Estados Unidos também registaram evoluções negativas de dois dígitos: 1 milhão de veículos foram vendidos nos EUA (menos 38%), na China o recuo foi de 30%, embora em fevereiro tenha registado 79% menos de vendas face a igual mês de 2019.

Na América Latina a perda de vendas situou-se nos 30%, já no Japão e na Coreia do Sul, os recuos foram baixos. Já a India foi duramente atingida: a perda de vendas foi de 100%, ou seja, não foi vendido um único carro no quinto maior mercado mundial!

Fonte: Jato Dynamics