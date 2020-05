A casa de Woking estabeleceu uma parceria com um programa de televisão dedicado às crianças no Reino Unido e lançou uma competição em que pede às crianças para desenharem o “Supercarro do Futuro” para a McLaren.

O programa chama-se “Blue Peter” e o seu apresentador, Richie Driss, esteve reunido com Rob Melville, o responsável pelo estilo na McLaren, para discutirem a razão por que um “supercarro deve parece fantástico, ter uma performance absurda e esticar os limites do que já existe.”

O concurso de design estará aberto a crianças entre os 6 e os 15 anos que vivam no Reino Unido. O que é uma pena, pois em Portugal haveria muita criança com ideias interessantes. O vencedor da competição terá a oportunidade de estar com os engenheiros e designers da McLaren (quando o SARS Cov-2 deixar aliviar as medidas de distanciamento) e verá a sua obra ganhar forma num modelo à escala que será revelado num episódio do programa “Blue Peter”.

Além disso, o vencedor ainda dará uma volta ao lado do “The Stig”, a bordo de um McLaren e fará uma visita guiada aos centros de excelência da empresa, o “McLaren Tecnhonology Center” e o “McLaren Production Center”.