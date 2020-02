MC20 é o nome do novo desportivo da Maserati Será o primeiro carro novo em cinco anos, será revelado em maio e promete ser uma evolução do fantástico MC12. motores AutoMais motores/mc20-e-o-nome-do-novo-desportivo-da-maserati_5e53e535ee210512b2d30a6b





Será o primeiro carro novo em cinco anos, será revelado em maio e promete ser uma evolução do fantástico MC12.

Chamar-se-á MC20 e será o segundo carro, depois do MC12, a ostentar o nome da Maserati Corse. Com este carro, a casa do Tridente afirma estar de regresso “ao mundo da competição.”

A Maserati anda a desenvolver o carro há muito tempo e em novembro libertou umas imagens com uma “mula de testes” muito semelhante a um Alfa Romeo 4C, que serviu para testar a mecânica totalmente desenvolvida e construída pela Maserati. Motor que fará parte de uma família de mecânicas desenhadas pela casa italiana.

Não há mais nenhum dado sobre o carro ou sobre a mecânica, temos de esperar até maio para saber mais deste MC20 que a casa do Tridente promete ser espetacular.