Mazda vai recolher mais de 170 mil unidades do Mazda 3 e CX-30 Um problema com a programação do software de controlo do sistema de travagem de emergência autónoma é a causa desta ação de recolha.





O “Smart Brake Support” é um dos equipamentos mais importantes da nova geração de modelos da Mazda, sendo capaz de reconhecer obstáculos diversos, aplicando a travagem em caso de embate iminente. Ora, o que se tem passado com alguns modelos do Mazda 3 e do CX-30, é que o sistema reconhece um obstáculo onde ele não existe e aplica a travagem sem que uma colisão esteja iminente. Esta situação aconteceu durante alguns ensaios que o AUTOMAIS fez com o Mazda 3 – na Ponte 25 de Abril, sem trânsito e sem ninguém à frente, o carro fez uma travagem brusca – e acabou por ser detetada em outros modelos, pelo que a Mazda decidiu recolher os veículos produzidos entre 6 de novembro de 2018 e 19 de outubro de 2019, do Mazda 3, e os CX-30 produzidos entre 25 de abril de 2019 e 19 de outubro de 2019. Não se sabe quando é que a Mazda irá fazer a recolha (cujo código interno é AK072A) e reprogramar o software do sistema.