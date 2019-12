Mazda vai cortar 20% do fornecimento de unidades do MX-5 para a Europa O Mazda MX-5 continua a ser um carro de sucesso e na Europa já vendeu mais de 12 mil unidades em 2019. Porém, em 2020 vai ser um carro mais raro. motores AutoMais motores/mazda-vai-cortar-20-do-fornecimento-de_5e009086e47f8712b7a74196





O Mazda MX-5 continua a ser um carro de sucesso e na Europa já vendeu mais de 12 mil unidades em 2019. Porém, em 2020 vai ser um carro mais raro.

O MX-5 vende muito bem globalmente e no Velho Continente continua a ter uma performance estável. Porém, o pequeno “roadster” vai ser mais uma das vítimas dos ridículos níveis de emissões de CO2 que a União Europeia impôs. Porque o motor 2.0 litros do carro pode desequilibrar as contas das emissões da Mazda –emite 155 gr/km de CO2 enquanto o 1.5 litros fica-se pelas 138 gr/km – a casa japonesa decidiu, diz o “Financial Times” descontinuar algumas variantes, nomeadamente, a equipada com o bloco 2.0 litros. E a própria Mazda já avisou os importadores que a redução pode ser de 20% nas vendas. Ou seja, o foco vai passar a estar no MX-5 com motor 1-5 litros a partir de 2020, com severas limitações às encomendas de motores 2 litros. Tudo sacrificado no altar das emissões europeias e para evitar o pagamento das multas avultadas pela quebra do teto de emissões para 2020.