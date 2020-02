Mazda registou uma queda de 76% nos lucros do quarto trimestre de 2019 O lucro operacional da Mazda recuou 76% no último trimestre de 2019 devido a taxas de câmbio desfavoráveis e vendas a baixarem. motores AutoMais motores/mazda-registou-uma-queda-de-76-nos-lucros-do-_5e3ad8edecd62512786eb8aa





O lucro operacional da Mazda recuou 76% no último trimestre de 2019 devido a taxas de câmbio desfavoráveis e vendas a baixarem.

O valor de 59,6 milhões de dólares reflete um recuo de 76% nos lucros operacionais no último trimestre de 2019, com o lucro líquido a cair 37% para os 144,9 milhões de dólares. A receita caiu 5% para 7,79 mil milhões de dólares com as vendas da Mazda a estagnarem nas 376 mil unidades, com as exportações a caírem 8% para 293 mil unidades.

Perante este cenário, a Mazda reduziu os seus gastos com o marketing e tem, agora, um melhor lucro por unidade vendida, mas com as exportações em queda e o duro impacto da valorização da moeda japonesa face ao dólar americano, euro e outras divisas, acabou por levar consigo os ganhos registados pelo corte de custos e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A margem de lucro operacional voltou a baixar 0,8% para curtos 3%.

Com uma previsão de vendas em baixa – menos 1% para 1,55 milhões de unidades para o ano fiscal de 2019 – a Mazda antevê um resultado final em março em queda de 4% no que toca ás vendas. Os ganhos de 2019 preveem uma queda de 27% nos lucros para 550,2 milhões de dólares e a receita líquida cairá 32% para 394,3 milhões de dólares. Ambos os resultados são os piores desde 2013.