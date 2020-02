Mazda pode lançar o coupé RX-9, mas com motor de seis cilindros e não rotativo A saída de cena dos motores rotativos, uma das imagens de marca da Mazda nos 100 anos que leva de vida, nunca foi bem resolvida pelos amantes da marca. motores AutoMais motores/mazda-pode-lancar-o-coupe-rx-9-mas-com-motor-_5e3851e840d8a912bc5e0ae8





A saída de cena dos motores rotativos, uma das imagens de marca da Mazda nos 100 anos que leva de vida, nunca foi bem resolvida pelos amantes da marca.

Todos depositavam esperança no RX-9 para trazer de volta o motor de pistões rotativos, desaparecido com o RX-7, sacrificado no altar da ecologia e da defesa do ambiente. Terá um regresso menos glamouroso no MX-30 como extensor de autonomia para o primeiro modelo totalmente elétrico da Mazda. Mas, pelo visto, não regressará num desportivo, pois a casa de Hiroshima vai oferecer um desportivo com base no lindíssimo RX-9, mas vai instalar-lhe um motor de seis cilindros em linha e não um bloco com pistões rotativos capaz de 11 mil rotações e um ruído estridente.

O motor de seis cilindros em linha com potência entre os 350 e os 450 CV, será um produto da tecnologia Skyactiv X, ou seja, o tal motor a gasolina que pensa ser a gasóleo. Com tração traseira e caixa automática, poderá ser rival do Toyota Supra.

Isto não é surpresa, pois a Mazda já tinha anunciado que estava a desenvolver um bloco de seis cilindros Skyactiv X, fazendo isso muito mais sentido em termos financeiros que tentar fazer funcionar em termos de fiabilidade e de emissões, motor Wankel. Mesmo que a Mazda não abdique dessa tecnologia.