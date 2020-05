Chama-se “First Edition” e faz parte de uma gama com quatro versões do novo Mazda totalmente elétrico, o MX-30.

A gama do modelo elétrico da Mazda já está disponível em Portugal. Tem quatro níveis de equipamento – First Edition, Excellence, Excellence Pack Plus e Excellence Pack Plus + Pack Premium + TAE – com preços entre os 34.535 euros e os 39.755 euros. Tudo valores sem extras bem despesas de legalização, transporte e logística.

Os equipamentos também variam e o “First Edition” oferece Bluetooth, fecho automático de portas, controlo automático dos faróis, acesso e arranque mãos livres, sensores de chuva e luz, comando no volante, banco traseiro rebatível, apoio de braços, sensor de humidade, computador de bordo, alarme, travão de mão elétrico, entre outros.

