No sentido de dinamizar as vendas e escoar os modelos semi-novos em stock, a Mazda organiza um evento digital entre os dias 28 e 30 de maio.

Chama-se “Mazda Digital Event” e vai realizar-se por vídeo-chamada através de uma plataforma digital (Skype, Teams, Whatsapp, telefone e outras), podendo em caso de interesse, transitar o negócio para visitas presenciais para avaliação dos modelos em causa.

Acessível a todos através do sítiowww.mazda.marqueja.ptou do número de telefone 910574558, a inscrição é obrigatória, para que sejam agendadas as visitas virtuais nas quais serão apresentadas as viaturas que caibam dentro do seu leque de preferências.

Caso seja um cliente Mazda, quem tenha viaturas com 3 ou mais anos, será contactado para avaliar se existem viaturas para retoma e se pretendem soluções de financiamento. Depois, será um concessionário a contactá-lo para propostas concretas e marcação de eventual visita presencial. Finalmente, receberá uma ligação onde preencherá o formulário de inscrição a partir do qual será agendado op dia e hora de participação.