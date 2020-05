O carro já tem preço e pode ser encomendado, mas a produção só começou no dia 19deste mês de maio na fábrica de Ujina, na zona de Yokohama, Japão.

O MX-30 já foi ensaiado pelo AUTOMAIS, mas numa versão final debaixo da carroçaria de um CX-30. É o primeiro modelo totalmente elétrico da Mazda.Está equipado com o motor síncrono AC, com uma potência de 145 CV, alimentado por uma bateria de iões de lítio de 35,5 kWh, permitindo ao novo SUV alcançar uma autonomia aproximada de 200 km (combinado, norma WLTP). O sistema pode ser carregado a 80% em aproximadamente 40 minutos, quando usando um carregador rápido do tipo DC.

Como o AUTOMAIS já revelou, o Mazda MX-30 já está disponível para ser configurado online, e estão, nesta altura, definidos 4 níveis de equipamento possíveis: First Edition, integrando uma composição de conteúdos específicos para esta fase inicial de lançamento, Excellence, Excellence Pack Plus e Excellence Pack Plus + Pack Premium + TAE (tejadilho de abrir elétrico), sequencialmente dotados de maior volume de conteúdos de segurança, conforto, tecnologias e elementos de design, entre outros.

O intervalo de preçospara Portugal do novo Mazda MX-30 está, neste momento, compreendido entre os 34.535 € e os 39.755 €. O lançamento oficial em Portugal será no outono.