Mazda CXperience rumou a Arraiolos para o primeiro passeio de 2020





Cerca de meia centena de modelos da gama SUV da Mazda (CX-3, CX-5 e CX-30) concentraram-se em Arraiolos para o primeiro encontro Mazda CXperience.

Foi a cidade alentejanaque serviu de centro nevrálgico ao“Passeio P’lo Alentejo”, o mais recente encontro sob a égide lúdico/cultural doMazda CXperience, atividade que anualmente permite um encontro entre diferentes proprietários da gama de SUV da Mazda.

Permitiu-se, assim, a concentração de meia centena de viaturas e reunindo 140 pessoas, esta primeira Mazda CXperience de 2020 permitiu explorar caminhos menos habituais. Os participantes encontraram-se manhã cedo na Pousada de Arraiolos. Integrando os também habituais conteúdos culturais, este “Passeio P’lo Alentejo” iniciou-se a pé, com uma visita à capela contígua àquela unidade hoteleira, a seguir à qual os participantes se fizeram à estrada, para um percurso com cerca de 90 km, dos quais cerca de 6 km em terra, cumprindo-se parte do Caminho de Santiago. Uma vez chegados a Terrugem, na região de Elvas, entrava na equação a também indispensável gastronomia, num almoço que incluiu algumas das melhores iguarias da região, servido no Restaurante “ Bolota”.

À tarde havia dois trajetos com características diversas, um de 33 km e outro de 38 km, que levou o grupo até São Pedro do Corval, ali fazendo-se uma visita à Olaria Patalim, uma das muitas existentes naquela localidade. Ficavam, depois, por cumprir os 5 km finais desta primeira Mazda CXperience do ano, percurso que culminou na destilaria Sharish, nos arredores de Reguengos de Monsaraz, envolvendo uma visita às instalações e uma degustação de gins nacionais.