O AUTOMAIS já lhe contou os 100 anos de história da Mazda e mostrou os modelos mais significativos da casa japonesa numa ampla galeria de fotos que pode rever clicando aqui.

Agora, vamos olhar para o centenário da Mazda através das conquistas mais significativas ao longo dos 100 anos que passaram entre 1920 e 2020.

1936–A Mazda inicia uma digressão promocional por todo o Japão com 5 unidades do Mazda-Go (modelos KC e DC). Começando em Kagoshima, na ponta mais a sul das principais ilhas do Japão, a expedição demonstrou a robustez do camião de 3 rodas ao longo de 2.700 km de poeira, lama e caminhos irregulares e sinuosos, atingindo a cidade de Tóquio 25 dias depois. Em 1940, a Mazda apresentava o seu primeiro protótipo de um automóvel de passageiros. No entanto, a 2ª Guerra Mundial acabou por impedir a entrada em produção da berlina de 4 portas.

1945–A Mazda retoma a produção de veículos comerciais em Hiroshima, apenas quatro meses após o lançamento da bomba atómica sobre a cidade.

1960–Estreia da Mazda no mercado de automóveis de passageiros com direito a um recorde, através do Mazda R360 Coupé. Logo neste ano, conquistou 65% do florescente segmento de microcarros no Japão, e 15% do total do mercado nacional de automóveis.

1967–Lançamento do Mazda Cosmo / 110S, o primeiro automóvel de produção do mundo com um motor rotativo Wankel, de dois rotores (bi-rotor).

1968–O Mazda Cosmo tornou-se, também, no primeiro modelo com motor rotativo a participar na ‘Marathon de la Route’, uma prova de resistência de 84 horas realizada em Nürburgring, na Alemanha, terminando em 4º lugar a edição de 1968, entre um plantel de 50 participantes.

1970–A Mazda produz o seu 100.000º veículo com motor rotativo. Já chegou aos 2 milhões de unidades.

1973–A Mazda apresentou no Salão de Tóquio o protótipo Mazda CVS Personal Car, inspirado na era espacial. Bem à frente do seu tempo em muitos aspetos, este protótipo de “minivan”elétrica e sem condutor ofereceu um primeiro olhar sobre o futuro da mobilidade autónoma.

1977–Dois Mazda 323 cumprem uma viagem de 15 mil km entre Hiroshima e o local onde se faria a estreia mundial do modelo, o Salão Automóvel de Frankfurt. A viagem foi feita em 40 dias sem registo de quaisquer avarias, apenas alguns furos.

1978–Lançamento do Mazda RX-7. Foi o modelo com motor rotativo mais popular da história automóvel, somando um total de 811 mil unidades vendidas ao longo de três gerações. Neste mesmo ano, um RX-7 modificado estabelece um recorde de velocidade terrestre para a sua classe (296 km/h) e Bonneville.

1980–O RX-7 venceu mais de 100 corridas do Campeonato IMSA, além de dominar a classe GTU (menos de 2,5 litros) nas 24 Horas de Daytona ao longo de 12 anos consecutivos (de 1982 a 1993).

1986–Outro RX-7, versão de segunda geração, alcança um novo recorde de velocidade na sua classe, ao registar 383,7 km/h em Bonneville.

1989–A Mazda lança o MX-5, ressuscitando o mercado deroadstersclássicos com o conceitoJinba Ittai, ou “cavaleiro e cavalo como um só”. O MX-5 torna-se, ainda, no modelo de produção mais utilizado em competição a nível mundial.

1990–Replicando a aventura organizada em 1977, 6 automóveis Mazda (626, 323 e furgões E2200), viajam de Hiroshima (Japão) até à sede da Mazda Europa, em Leverkusen, através de um percurso que atravessou vários territórios de uma União Soviética então em dissolução.

1991–O Mazda 787B agitou o mundo da competição automóvel ao vencer as 24 Horas de Le Mans. Foi a primeira vitória de uma marca japonesa e a única de sempre de um carro sem motor convencional.

1993–Lançamento do Mazda Xedos 9, o primeiro modelo de produção disponível com motor de ciclo Miller. O V6 de 2,3 litros possuia uma configuração única que combina o fecho retardado das válvulas de admissão com um sistema de sobrealimentação (compressor) para desenvolver mais potência com menor cilindrada, aumentando, simultaneamente, a eficiência.

1995–Um RX-7 de terceira geração, modificado para o efeito, quebra outro recorde de velocidade terrestre em Bonneville, alcançando os 389 km/h.

2000–O Guinness World Book of Records declara, oficialmente, o Mazda MX-5 como o modelo desportivo de 2 lugares mais vendido da história, à altura com 532.000 unidades comercializadas. Atualizado várias vezes desde então, este título continua a pertencer ao MX-5.

2004–O Mazda RX-8 com motor rotativo estabelece 40 recordes internacionais FIA no circuito oval de alta velocidade de Papenburg, no noroeste da Alemanha.

2011–Introdução da Tecnologia Skyactiv, uma gama de motores, transmissões, carroçarias e chassis inovadores, juntamente com a nova linguagem de design Kodo – A Alma do Movimento.

2013–Diversos Mazda3 de nova geração repetem a ligação Japão-Alemanha através da Rússia, Bielorrússia e Polónia, com a particularidade de os seus condutores serem, nesta viagem, fãs, jornalistas ebloggers, fazendo reportagem em direto ao longo do percurso. A comunidade de fãs do MX-5 estabelece um novo Recorde Mundial do Guinness para aquele que foi o maior desfile de modelos Mazda, num total de 683 unidades do MX-5 reunidos numa parada em Leystad (Holanda), batendo o anterior recorde de 459 unidades MX-5 estabelecido em Essen (Alemanha).

2014–O Mazda6 quebra o anterior recorde para a velocidade média mais elevada em 24 horas (221,1 km/h vs 209,8 km/h), bem como vários outros recordes FIA na classe de motores turbodiesel com cilindradas entre os 2,0 e os 2,5 litros. Novo Recorde Mundial de MX-5 concentrados num único evento, com 1.934veículosprovenientes de toda a América do Norte presentes no Mazda Raceway, em Salinas (Califórnia).

2016–O MX-5 com o número 1 milhão (modelo da série ND) sai da linha de montagem da fábrica de Hiroshima. De cor vermelha e na versãosoft-top, o MX-5 “1 Milhão” embarcou, depois, numa digressão mundial, durante a qual foi decorado com as assinaturas de cerca de 200 mil adeptos do MX-5.

2018–Outro marco de produção alcançado: 50 milhões de veículos Mazda construídos no Japão.A Mazda levou diversas unidades do CX-5 a percorrer o lago gelado Baikal, na Rússia, tendo sido o primeiro construtor a ter permissão para estar na Sibéria e atravessar o lago mais antigo e profundo do mundo.

2019–Um MX-5 de primeira geração quebra o recorde de mais curvas “em gancho” descritas em 12 horas. As 2.900 curvas, percorridas durante uma noite de chuva na estrada Kaunertal, nos Alpes austríacos, foram mais do que o dobro do anterior registo na Alemanha, validado pelo RID (Rekord Institute Deutschland).Neste mesmo anoé lançado o motor Skyactiv-X, o primeiro motor a gasolina de ignição por compressão, disponível comercialmente a nível mundial.