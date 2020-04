Mazda celebra 100 anos de vida com edição especial para todos os seus modelos Para assinalar o seu 100º Aniversário, a Mazda lança uma edição especial extensível a toda a sua gama de modelos. motores AutoMais motores/mazda-celebra-100-anos-de-vida-com-edicao_5e875dd154821b1985b807d6





Para assinalar o seu 100º Aniversário, a Mazda lança uma edição especial extensível a toda a sua gama de modelos.

Esta edição especial de aniversário destaca uma pintura exterior em branco ebordeaux, a mesma combinação que fez sucesso no R360 Coupe quando foi lançada em 1960. Além disso, há elementos exclusivos nesta edição “100thAnniversary“:logótipo “100thAnniversary” bordado nos apoios de cabeça;tapetes com logótipo “100 Years – 1920-2020”; piso revestido a alcatifabordeaux;comando da chave com o logótipo “100thAnniversary” bordado, com estojo especial;tampões dos cubos das rodas com logótipo “100thAnniversary”;logótipo “100 Years – 1920-2020” na lateral da carroçaria e, finalmente,cor exterior “Snow Flake White Pearl Mica”(branco Pérola).

O arranque das vendas desta Edição Especial“100thAnniversary” já começou no Japão, chega á Europano próximo Outono. Em Portugal as edições“100thAnniversary”estarão disponíveis nos seguintes modelos: Mazda CX-30, Mazda3 a MX-5,podendo ser adquiridos por encomenda.