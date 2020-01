Mazda 3 e CX-30 vão receber motor a gasolina com 150 CV Vai chegar ao 3 e ao CX-30 um novo motor, no caso um Skyactiv G híbrido com 150 CV. motores AutoMais motores/mazda-3-e-cx-30-vao-receber-motor-a-gasolina-_5e2b152cecd625127868f737





O atual motor Skyactiv G híbrido suave que a Mazda disponibiliza naqueles modelos tem, apenas, 122 CV. Passa, assim, a existir uma variante mais potente que chega aos 150 CV através de uma nova unidade controlo central do motor (ECU) que também reforça o binário, agora disponível até às 4000 rpm, não tendo a Mazda ainda divulgado a cifra final.

O novo motor tem sistema de desativação dos cilindros para ajudar a reduzir os consumos. Manteve a opção entre caixa manual ou automática. Assim, a gama a gasolina tem o Skyactiv G 2.0 com 122 CV e agora esta versão de 150 CV, para lá do Skyactiv X com 180 CV. Desconhece-se quando este novo motor chegará ao mercado nacional.