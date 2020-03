Matthew Weaver é o novo vice-presidente da Nissan Europa responsável pelo design Atual diretor de estilo do centro de estilo da Nissan, em Londres, Matthew Weaver vai passar a ser o responsável pelo estilo da Nissan na Europa. motores AutoMais motores/matthew-weaver-e-o-novo-vice-presidente-da_5e835b471a16c91991bd0ab0





O britânico tem um extenso currículo com trabalho feito no Qashqai, Juke e na Infiniti, a marca de luxo da Nissan e a partir de 1 de abril irá tomar o lugar de Mamoru Aoki, como responsável do estilo da Nissan na Europa, com o japonês a reformar-se após 39 anos ao serviço da casa japonesa.

Atualmente diretor de design na Nissan Design Europe (NDE), Weaver iniciou a sua

carreira na Nissan em 2001, apresentando no seu currículo trabalhos em ambas as

gerações do Qashqai e Juke, bem como em diversos modelos da Infiniti durante o período em que foi diretor de design da marca Infiniti. Com a sua nomeação para

Vice-presidente da NDE, esta será a primeira vez que um europeu irá assumir esse cargo. Matthew estudou Design de Transportes na Universidade de Coventry, seguindo-se um MA na Royal College of Art, em Londres.Weaver sublinhou que «estou verdadeiramente maravilhado por ter sido nomeado Vice-presidente da NDE. Tenho o orgulho de ter trabalhado em diversos automóveis da Nissan que se viriam a tornar referência no mercado europeu, e não só. Trabalhar diariamente com uma equipada multicultural extremamente talentosa em Londres, uma das mais vibrantes cidades do mundo, é uma excelente base para continuarmos a elevar a inovação e a excelência de design da Nissan. O recente lançamento do novo Juke, cujo design partiu da NDE, foi outra história de enorme sucesso para nós e estou ansioso pela próxima geração de automóveis, que será introduzida nos próximos 12 meses com vista a mantermos este impulso”.