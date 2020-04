Ainda não será desta que o Quattroporte conhecerá uma nova geração, antes uma remodelação que verá chegar uma variante híbrida.

A nova geração da berlina de quatro portas só chegará em 2023 (pelo menos é o que diz a Maserati), pelo que até lá será esta a nova versão do Quattroporte que já dura desde 2013 com um “restyling” em 2016. Ou seja, este carro vai durar 10 anos com duas remodelações.

A grande diferença, para lá de uma ligeiríssima mudança na parte dianteira do carro, residirá na oferta de uma versão híbrida, melhoria dos motores para cumprirem as regras de emissões e o abandono de motores pouco eficientes. Como sucedeu com o Ghibli, o Quattroporte receberá um novo sistema de info entretenimento com tecnologia de condução autónoma de nível 2.

Recordamos que a Maserati adiou para setembro a revelação da forma como a marca do Tridente vai ser relançada, sendo certo que o MC20 será o primeiro a ser mostrado, seguindo-se o Ghibli e o Quattroporte.