Maserati Ghibli conhecerá nova remodelação e receberá uma variante híbrida O atual Ghibli surgiu em 2013, recebeu uma remodelação em 2017, mas mostra de forma evidente algum envelhecimento.





Não está a chegar um novo Ghibli, mas sim mais uma remodelação, como se pode ver na foto, mantendo a berlina o estilo já conhecido. Serão alterações de pormenor como deixam antever as zonas camufladas do carro. Mas, certamente, haverá outras alterações. Maiores serão as mudanças no interior, com maior qualidade, mais tecnologia e info entretenimento mais moderno, igualmente, com um ecrã de maiores dimensões. O painel de instrumentos também será digital.Um dos motores mais interessantes será um dois litros e quatro cilindros com 330 CV, auxiliado pela sobrealimentação e por um sistema híbrido Plug In, algo que se