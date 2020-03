Maserati decidiu adiar o relançamento da marca do Tridente para setembro A crise do Coronavírus levou os responsáveis da Maserati a adiar tudo o que estava preparado para o relançamento da marca para uma “nova era”. motores AutoMais motores/maserati-decidiu-adiar-o-relancamento-da_5e73b38c9d64b9194ad4ab60





A crise do Coronavírus levou os responsáveis da Maserati a adiar tudo o que estava preparado para o relançamento da marca para uma “nova era”.

Ficou tudo adiado para setembro, quando estava previsto que em maio a Maserati apresentasse o seu plano de rejuvenescimento. O evento chama-se “MMXX: The Way Forword” está agendado, agora, para setembro e nas instalações da marca em Modena e vai mostrar a sua nova li há de produtos com desportivos, berlinas de luxo e SUV, todos com eletrificação. O novo MC12, que o AUTOMAIS já lhe deu a conhecer, deverá ver o seu lançamento, previsto para maio, adiado até setembro, podendo ser um dos destaques do evento de relançamento da Maserati.

A estratégia de relançamento começará com uma versão eletrificada do Ghibli, no final do ano. Será uma variante Plug In com uma alargada autonomia elétrica e baixa emissão de CO2. Depois, já em 2021, chegará a segunda geração do Granturismo e Grancabrio, que exibirá a primeira motorização Maserati totalmente elétrica, lado a lado com motores de combustão interna, destacando-se o motor V8 de 4.7 litros, totalmente renovado. Em 2021, o Levante receberá companhia, com um modelo abaixo do topo de gama. Fica por confirmar se o Quattroporte será renovado, ou não, em 2023, altura em que o Levante também será renovado.

Tudo isto está assente num investimento da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de 5 mil milhões de euros na Maserati, que verá remodeladas as unidades produção, mantendo a produção toda em Itália.