Sterling Moss conheceu o sucesso ao volante de modelos da Maserati e por isso mesmo, a casa do Tridente fez esta homenagem ao grande piloto britânico.

O desaparecimento de Sir Stirling Moss não passou ao lado da casa italiana onde conheceu o sucesso e aplicou ao desportivo MC20, ainda desconhecido, uma camuflagem que homenageia o britânico.

A camuflagem do carro lembra o Maserati Eldorado que se estreou em 1958, no circuito de Monza, com Stirling Moss ao volante. O MC20 foi revelado ontem, dia 13 de maio, porque foi nesse dia em 1956 que Stirling Moss venceu o GP do Mónaco ao volante do Maserati 250F, o carro que o piloto britânico dizia ser “o meu favorito”.

Claro que tinha de ser o MC20 a ser o carro escolhido para esta homenagem, um carro que é a evolução da ideia por trás do espetacular MC12 que foi muito bem-sucedido nas corridas de GT e que foi o último carro a ostentar a chancela “Maserati Corse”. “E vamos regressar ao mundo da competição” assegura a Maserati. Dizer, ainda, que o MC20 será o primeiro carro totalmente novo que a Maserati lança desde 2015.