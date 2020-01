Luca de Meo é o novo CEO da Renault Está confirmado aquilo que ainda hoje noticiámos: Luca de Meo é o novo CEO da Renault, ironicamente, quando a “sua” Seat acaba de lançar um renovado Leon. motores AutoMais motores/luca-de-meo-e-o-novo-ceo-da-renault_5e307f3640d8a912bc5b339b





Luca De Meo vai assumir o lugar no dia 1 de julho, tomando o lugar de Clotilde Delbos, regressando ao seu papel de CFO nessa altura.

O período de nojo de Luca de Meo durará cinco meses, estando o italiano proibido de divulgar informação que conhece e fiucará em casa sem contactos com a Renault até ao dia 1 de julho. A confirmação desta nomeação terá de ser aprovada pela assembleia geral de acionistas da Renault.

A carreira de Luca de Meo começou em 1992, exatamente em 1992, no marketing de produto. Após cinco anos na casa francesa, passou para a Toyota Motor Europe como gestor de produto para o Yaris e para a marca Lexus. Em 2002, o italiano foi para a Fiat Chrysler Automobiles, onde liderou a Alfa Romeo, a Abarth e a marca Fiat, até que em 2009, entra no grupo VW, trabalhando, primeiro no marketing da VW e depois o marketing e vendas da Audi.

De Meo tem pleno conhecimento da cultura francesa e japonesa e a forma de fazer negócio com as duas culturas, o que é muito importante no âmbito da Aliança Renault Nissan, juntando a isso o rigor germânico.

O executivo nasceu em Milão em 1967, estudou administração de empresas na Universidade de Bocconi e fala, fluentemente, italiano, inglês, francês, alemão e espanhol.