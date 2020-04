O designer belga renunciou aos seus cargos de responsável pelo estilo da Hyundai, Kia e Genesis, quatro anos e meio depois de assumir o cargo.

Segundo uma nota interna revelada por vários órgãos de comunicação social, Luc Donckerwolke abandonou o cargo com efeito imediato (hoje dia 29 de abril) devido a razões pessoais. “Foi uma honra e um privilégio contribuir para moldar o futuro da Hyundai, Kia e Genesis” declarou o belga em comunicado, sustentando que “a sua atitude audaciosa e progressiva permitiu-me alargar os limites e desafiar o ‘satus quo’.”

Recordamos que o conhecido designer belga entrou para a Hyundai quando abandonou o grupo VW no final de 2015, sendo fruto do seu trabalho o Kauai, por exemplo. O maior trabalho foi feito na Genesis, mudando a sua imagem e dando-lhe uma identidade própria que afastou a marca de luxo do grupo das restantes marcas do grupo. Foi ele quem desenhou o G80, G90 e o GV80, o SUV da Genesis.

Saiu igualmente do seu génio criativo o imponente protótipo Prophecy e Albert Biermann, patrão do departamento de pesquisa e desenvolvimento do Hyundai Motor Group, lembrou que “ele tem sido uma enorme inspiração para todos nós, sendo um líder forte que transformou de forma bem-sucedida o departamento de estilo, levando-o a outro nível.” O grupo coreano não vai nomear ninguém para o lugar de Luc Donckerwolke, ficando Karim Habib como responsável da Kia e Sang Yup Lee tem a cargo a Hyundai.

Luc Donckerwolke começou a sua carreira em 1990 com a Peugeot, onde se demorou dois anos, dando o salto para o grupo Volkswagen, onde foi o responsável pela primeira geração do Skoda Octavia e do Fabia. Desenhou, também, o Audi A4 Avant, o R8 utilizado para vencer em Le Mans e o A2, bem como os Lamborghini Diablo, Murcielago e Gallardo. Com 55 anos, o belga colocou ainda o seu nome na quarta geração do Ibiza e nos protótipos Seta Tribu e IBE Concept, além dos Bentley Flying Spur e o EXP 10 Speed 6.