Lotus começa a reerguer-se e o novo Evija é já um sucesso O Evija será, diz a Lotus, o carro de produção em série mais potente do mundo, e entra em produção este verão. E já está esgotado!





Depois da compra da Lotus por parte da Geely, tudo mudou em Hethel, a mítica propriedade onde nasceram modelos que ainda hoje povoam a mente dos amantes do automóvel, e onde está a sede da marca criada por Colin Bruce Champman. Tudo foi reconstruído e a agora conhecia como “Factory 3” é o berço dos novos Lotus, entre ele o Evija, modelos que terá uma produção de apenas 130 unidades.

A produção de 2020, que a Lotus não disse qual é, já está vendida e as unidades disponíveis são já poucas. Seja como for, Phil Popham, o patrão da Lotus não deixou de referi que “com a nossa fábrica pronta, estamos na frente do segmento dos hipercarros elétricos, ficando á espera da concorrência.”

O carro já fez testes dinâmicos na pista de ensaios da sede da Lotus, como podem verificar no vídeo. O carro terá 1980 CV e o preço final será próximo dos 2,5 milhões de euros. Terá tração integral, vectorização dos 1700 Nm de binário, que permite chegar dos 0-100 km/h em menos de 3 segundos e dos 0-200 km/h em menos de 9 segundos. A velocidade máxima está acima dos 320 km/h. Se deseja ter um Evija, basta ir ao site da Lotus e depositar 250 mil libras (que podem ser devolvidas em caso de desistência).