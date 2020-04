No âmbito das mudanças e do “novo normal” provocado pelo SARS Cov-2, aLiberty Seguros vai higienizar todos os veículos dos seus clientes.

A empresa vai disponibilizar a desinfeção dos veículos, de forma totalmente gratuita, após cada reparação feita na sua rede de oficinas em toda a Europa. O objetivo desta iniciativa é que os clientes Liberty se sintam seguros, sabendo que poderão levar os seus veículos com total tranquilidade para qualquer oficina da rede, sabendo que serão completamente desinfetados antes da entrega. Este serviço de desinfeção por ozono também será realizado em veículos de cortesia.

Esta ação é lançada nos mercados europeus em que a empresa disponibiliza seguro automóvel: Portugal, Espanha e Irlanda, sob as marcas Liberty, Genesis e Regal, respetivamente. Desta forma, mais de um milhão de condutores poderão beneficiar deste serviço totalmente gratuito.

“Na Liberty, queremos antecipar novas necessidades que as pessoas possam ter. Vivemos um novo contexto que transformou e transformará muitos dos nossos hábitos e preocupações, principalmente no que diz respeito à prevenção e higiene. Queremos apoiar a nossa rede de oficinas com estas máquinas de desinfeção por ozono, garantindo assim a continuidade dos negócios e colocando as pessoas em primeiro lugar, protegendo a segurança e a saúde dos nossos clientes “, explica María Eugenia Muguerza, diretora executiva de operações da Liberty.

O impacto desta ação é maior pois todas as pessoas que frequentarem a rede de oficinas da Liberty, independentemente de serem ou não clientes da marca, verão os seus carros desinfetados por ozono, de forma gratuita.