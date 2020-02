Lexus regista crescimento assinalável nas vendas em 2019 A marca de luxo da Toyota conheceu, em 2019, um crescimento de duplo dígito, celebrando o seu 30º aniversário em fanfarra. motores AutoMais motores/lexus-regista-crescimento-assinalavel-nas_5e394f205002c3127d3d6a5b





A marca de luxo da Toyota conheceu, em 2019, um crescimento de duplo dígito, celebrando o seu 30º aniversário em fanfarra.

O crescimento experimentado na China e na Europa compensou, claramente, o recuo nos EUA. Contas feitas, o crescimento foi de 10% face a 2018, com 765.330 unidades vendidas em todo o mundo. Segundo o comunicado lançado ontem (2ª feira) pela Toyota, as vendas do SUV compacto UX e do RX, o modelo mais vendido da marca, contribuíram para este resultado.

Na China, a Lexus cresceu 25% para 202 mil unidades, na Rússia avançou 14% para 87 mil veículos. No sentido contrário, o mercado do continente americano comercializou 325 mil unidades, ligeiramente menos que em 2018, mesmo que a Toyota diga que está ao mesmo nível do ano anterior. Nos mercados da União Europeia, as vendas da Lexus subiram 20% em 2019 para 56.055 unidades, aumentando a sua quota de mercado para 0,4%.

Estes valores provam que a estratégia da Lexus de manter a aposta nos híbridos a gasolina com veículos mais pequenos está correta para os mercados chinês e do Velho Continente. O problema está nos EUA, pois a gama da Lexus está envelhecida. Esta menor agilidade custou quota de mercado e, também, o sempre importante impulso, o que vai obrigar a Lexus a um esforço maior para recuperar as vendas perdidas.

A resiliência da Toyota em manter a Lexus a flutuar mesmo com alguns anos com vendas pouco interessantes parece, finalmente, começar a dar frutos palpáveis, mesmo que à custa da anterior âncora, o mercado norte americano, onde já foram líderes. Por isso mesmo, uma completamente nova gama de produtos está a ser preparada e para os Estados Unidos, especificamente. Mercado onde em 2019 a Lexus vendeu 298.114 unidades, menos 0,1% que em 2018. Mas mais preocupante é que foi o quarto ano consecutivo a perder vendas nos EUA e em 2019 foi o valor mais baixo desde 2013.

Contas feitas aos seus 30 anos de vida, a Lexus celebrou o veículo 10 milhões em 2019. Ou seja, a divisão de luxo da Toyota acaba por ser um sucesso se olharmos ao facto das divisões de luxo de outros construtores japoneses estarem a anos luz da Lexus: a Infiniti (Nissan) vendeu, em toda a sua existência 2,6 milhões de unidades, a Acura (Honda) comercializou 5,4 milhões de unidades. Claro que, depois, comparando a Lexus com os líderes do segmento Premium, acaba por ser perfeitamente esmagada, pois a Mercedes vendeu 2,34 milhões de carros em 2019 (mais 1,3%) e a BMW vendeu 2,17 milhões de unidades no ano passado (mais 2%). Ainda assim, ninguém esperaria que a Lexus desse “luta” aos alemães, tendo, nos seus dias mais brilhantes, vibrado tareias a BMW e Mercedes nos EUA.