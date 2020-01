Lexus liberta mais informações sobre o UX300e, o primeiro elétrico da casa japonesa A marca de luxo da Toyota libertou mais alguns detalhes sobre o UX300e, o primeiro modelo totalmente elétrico da Lexus. motores AutoMais motores/lexus-liberta-mais-informacoes-sobre-o-ux300e_5e1f49219419111c2a7371da





O lançamento será em 2021, terá um motor elétrico com 205 CV e 300 Nm, alimentado por uma bateria de 54,3 kWh que permite uma autonomia de 400 km no ciclo NEDC, qualquer coisa como 300 km debaixo do protocolo WLTP.

A base do UX300e é a mesma do C-HR híbrido e da versão elétrica do mesmo mdoelos da Toyota, vendido na China. Tem capacidade para recuperar 80% da carga em 50 minutos e tem uma série de modos de condução para gerir a utilização e patilhas no volante para controlar os vários níveis de regeneração de energia na travagem.

Será capaz de chegar aos 160 km/h, acelerar dos 0-100 km/h em 7,5 segundos, estará equipado com um sistema de sintetização de som que transmite sons naturais e ruídos ambientes para comunicar as condições de condução. A integração com o smartphone permite aos proprietários controlar a carga da bateria e a autonomia restante de forma remota, ser notificado quando a carga estiver completa e utilizar a bomba de calor e o ar condicionado. Não haverá muitas diferenças em termos de aerodinâmica, apenas jantes refinadas em termos de aerodinâmica e a porta onde está a ficha de carregamento. O carro estará à venda na China em 2020 e chegará ao Velho Continente em 2021.