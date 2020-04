O Veyron 16.4 ultrapassou a barreira dos 400 km/h há exatamente 15 anos, mostrando aquilo que um supercarro com mais de 1000 CV podia fazer.

O motor W16 com 8 litros de cilindrada e quatro turbos, debitava 1001 CV e 1250 Nm de binário, que chegavam às quatro rodas através de uma caixa de dupla embraiagem de sete velocidades.

Este verdadeiro míssil chegava dos 0-100 km/h em 2,5 segundos, passava pelos 200 km/h após 7,3 segundos e aos 300 km/h em 16,7 segundos. Falta dizer que o carro foi pensado para derrotar os 406 km/h registados pelo Porsche 917 na reta das Hunaudieres, durante as 24 Horas de Le Mans.

Uwe Novacki foi o piloto que em abril de 2005, pegou no Veyron e bateu o recorde de velocidade. “Não estava nervoso antes de conduzir e não tinha medo nenhum, mas tinha respeito pela máquina e pelo objetivo. Apesar de estar habituado a conduzir a este tipo de velocidades, o que se pretendia tinha outra dimensão. Ninguém tinha experimentado isto!”

Novicki esteve numa pista francesa perto da sede da Bugatti em Molsheim. Depois, na primeira tentativa chegou aos 380 km/h. “O carro estava perfeito e percebi que o motor estava pronto para dar tudo e eu fui cauteloso a aproximar-me do limite de velocidade, mas numa das curvas toquei os 230 km/h, o que foi um exagero e o carro ficou instável. Diminui a velocidade, sai da curva a 220 km/h e acelerei a fundo para tirar tudo dos 1001 CV e fiquei impressionado com a estabilidade e a facilidade como chegou aos 400 km/h.”

Contas feitas, o Veyron chegou aos 411 km/h em linha reta, mas como o recorde tinha de ser a média das passagens nos dois sentidos, o val0r final homologado ficou nos 407 km/h, tornado o Bugatti Veyron no carro de produção em série.

O recorde durou até 2010, quando um Veyron 16.4 SuperSport com 1200 CV alcançou os 431 km/h com Pierre Henri Raphanel ao volante. Em abril de 2013, o Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (versão roadster) tornou-se no carro legal para andar na estrada a chegar aos 408,9 km/h.