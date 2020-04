Do e-Legend, o fabuloso protótipo que alguns tentaram pagar, bastante, para que fosse feito e até foi alvo de brincadeiras do 1ª de abril, todos se devem lembrar. Mas a Peugeot tem uma mão cheia de protótipos espetaculares. Vamos recordá-los.

Como sucede com todos os construtores, o ADN é algo que se preza com muito carinho e rigor e para uma empresa que já fez 124 anos, essa manutenção é mais premente. Oprimeiro verdadeiro exercício de estilo assimilado num protótipo nasceu em 1984. Falamos do Quasar, verdadeiramontra tecnológica, o primeiro modelo a onde engenheiros e designers receberam carta branca para criar algo sem quaisquer restrições industriais.

O conhecido Gérard Welter, projetou a carroçaria com base num esboço de Eric Berthet. Recordamos que Welter foi um dos responsáveis do estilo do205e tornou-se diretor de design da Peugeot em 1998, cargo que manteve até 2007. Já o interior futurista foi projetado por Paul Bracq. A base do chassis derivava do 205 Turbo 16, assim como o seu motor, que, para o efeito, foi levado aos 600 cavalos de potência.

Apresentado em Goodwood, o Peugeot Proxima foi mais um projeto de Gérard Welter, ligado à competição que ele tanto amava e estava animado por um motor V6 biturbo de 680 CV. Com um motor semelhante, oPeugeot Oxyafoi cronometrado a 350 km/h no anel de velocidade de pista de Nardo em 1988.

Com a chegada de Gilles Vidal, em 2010, à presidência do departamento de estilo da Peugeot, a casa de Sochaux alinhou numa nova linguagem de estilo, revelada com o protótipo SR1. Dois anos depois, surgiu oOnyx, espécie de manifesto de estilo da Peugeot. Utilizava matérias primas comoo cobre e estreava a posição do emblema da marca no centro da grelha.

A Peugeot sempre usou os protótipos para revelar tendências e novidades em termos de estilo e lembramos os308 R Hybridou o508 Peugeot Sport Engineered. Mas há mais: ashootingbreak306, para a Fase 2 do modelo (1999), o 20♥que deu origem ao 206 CC ou o Peugeot RCZ Concept que fez nascer o coupé com o nome RCZ.

Aqui fica a lista dos protótipos mais importantes da Peugeot

TOUAREG: em 1996, este pequeno concept carcom ar de buggyapresenta-se impulsionado por um motor elétrico alimentado por baterias com uma autonomia de 4 horas. Um pequeno motor de combustão pode aumentar a sua autonomia, funcionando como um gerador: nascia o extensor de autonomia!

MOONSTER & 4002: estes dois projetos não surgiram da imaginação dos designers da marca, mas sim de um talentoso conjunto de internautas. A Peugeot foi o primeiro construtor de automóveis a lançar duas competições internacionais de design, em 2000 e 2002. O prémio consistia na produção do projeto vencedor à escala 1:1 e a sua apresentação no espaço da marcaem certames internacionais. Fruto do entusiasmo de Gilles Vidal, diretor de estilo da casa francesa, foram lançadas as “Summer Classes”em 2018.

SESAME: alta arquitetura e portas laterais elétricas deslizantes para uma acessibilidade excecional. Foi a antevisão do 1007.

EX1: no ano do 2º centenário da marca, surgiu o EX1, 100% elétrico, que quebrou três recordes mundiais de aceleração e registou três novos recordes no lendário circuito de Montlhery, onde, em 1965, o 404 Diesel havia batido vários recordes de resistência.

SR1: definindo a renovação do estilo da Peugeot, os flancos do 208 Fase 1 são inspirados neste protótipo. Foi o SR1 que mostrou, pela primeira vez, o que viria a ser o Peugeot i-Cockpit.

ONYX: carroçaria elaborada numa combinação de fibra de carbono e cobre puro, deliberadamente deixado em bruto com interior realizado num material inovador e ecológico designado ‘Newspaper Wood’, concebido a partir de jornais usados, amontoados e comprimidos. O motor do Onyx é o V8 HDi Hybrid4 de 600 CV (mais um motor elétrico auxiliar de 80 CV) construído para o 908 do WEC.

EXALT: a sua silhueta e o seu tabliê orientaram os estilistas para realizarem o 508. O revestimento em madeira na bagageira foi utilizado na versão SW na versão limitada “First Edition”. O tecido dos bancos salpicado com ‘riscas de ténis’, inspirou os revestimentos do mais recente 3008.

QUARTZ: o tabliê deste protótipo foi utilizado no 3008: o painel de instrumentos holográfico, que agora está no 208, e a grelha “em franja” surgiram no Quartz.

FRACTAL:tem a particularidade de 80% dos seus componentes serem impressos em 3D e oferece uma nova experiência áudio 9.1.2 desenvolvida em parceria com a Focal.

INSTINCT: este foi a antevisão do 508 SW. Beneficiava de uma parceria com a Samsung e por isso foi o primeiro protótipo que não foi lançado num salão automóvel internacional, mas sim no “Mobile World Congress”, em Barcelona.

e-LEGEND: Foi apresentado no Salão Automóvel de Paris de 2018. E como diz a Peugeot, é uma excitante visão do futuro do prazer de condução. Um protótipo fabuloso que é uma pena a Peugeot não querer levar para a produção.