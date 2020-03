Land Rover produz muito especial Range Rover para pugilista Anthony Joshua O carro foi feito pela divisão SVR da Land Rover, tendo por base um Range Rover SV Autobiography. motores AutoMais motores/land-rover-produz-muito-especial-range-rover-_5e6b75e079a1b71956b3c366





O carro foi feito pela divisão SVR da Land Rover, tendo por base um Range Rover SV Autobiography.

O pugilista Anthony Joshua, campeão do mundo de diversas categorias do pugilismo da International Boxing Federation (IBF), World Boxing Organization (WBO), World Boxing Association (WBA) e a International Boxing Organization (IBO), quis um Range Rover SV Autobiography onde está o seu nome em vários locais, o escudo com as iniciais dos seus títulos e o brasão da família, bancos bordados com a sua assinatura e mais alguns detalhes. Os puxadores das portas estão gravados com pequenas luvas de box. No lado de fora, o carro está totalmente pintado de preto (carroçaria, espelhos, tejadilho, grelha), tem jantes de 22 polegadas, travões melhorados com maxilas pintadas de vermelho. As guelras do carro exibem o logótipo “258”, em alusão à sua equipa de gestão.

O motor é o V8 sobrealimentado com 5.0 litros e uma potência de 560 CV, capaz de levar o Range Rover dos 0-100 km/h em 5,4 segundos com uma velocidade de 250 km/h. O carro será usado por Anthony Joshua nas suas deslocações, desconhecendo-se quanto é que o pugilista pagou pelo carro.