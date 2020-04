A Jaguar Land Rover acaba de anunciar a estreia de um sistema híbrido Plug In que utiliza um motor de 1.5 litros com 3 cilindros.

Para já, a estreia será concretizada nos modelos mais populares da gama, o Range Rover Evoque e o Land Rover Discovery Sport, seguindo-se outros modelos. A nova motorização apoia-se num bloco de 3 cilindros com 1.5 litros que debita 200 CV, ao qual se junta um motor elétrico com 109 CV, alimentado por uma bateria de 15 kWh. Combinados, debitam 309 CV e 540 Nm de binário. Quanto á autonomia, chega aos 66 km consoante o modelo, sendo a bateria recarregada em 1h24m numa wallbox de 7,4 kWh, 6h42m numa tomada doméstica. Para recuperar 80% da autonomia, bastam 30 minutos. As emissões são de 32 a 36 gr/km de CO2, com consumos de 1,4 l/100 km.

O Range Rover Evoque P300e chega dos 0-100 km/h em 6,4 segundos, enquanto o Land Rover Discovery Sport P300e faz o mesmo exercício em 6,6 segundos. O primeiro tem uma autonomia de 66 km, o segundo são 62 km. O Range Rover consome 1,4 l/100 km e o Land Rover 1,6 l/100 km.

Há três modos de condução: Hybrid, EV e Save. O primeiro é o modo que funciona por defeito, o segundo permite que o carro ande apenas com o motor elétrico e o terceiro permite dar prioridade ao motor térmico, poupando a bateria para uma utilização posterior.

O Range Rover Evoque P300e já está disponível para encomenda em Portugal com um preço de 53.313 euros, enquanto o Land Rover Discovery Sport P300e custa 51.840 euros.