Lamborghini com novas instalações em Lisboa Acaba de abrir o novo espaço da Lamborghini em Lisboa, situadas em Alcabideche num espaço que integra “showroom” e oficina. motores AutoMais motores/lamborghini-com-novas-instalacoes-em-lisboa_5e3d97ec979f2f128de1636e





Acaba de abrir o novo espaço da Lamborghini em Lisboa, situadas em Alcabideche num espaço que integra “showroom” e oficina.

Com uma área de exposição de 385 m2 e cerca de 400 m2 de oficina, o novo espaço reflete a identidade corporativa global da Lamborghini, associando a história e tradição da marca de Sant’Agata Bolognese.

No mesmo espaço é possível encontrar a gama completa de modelos da casa italiana e também a exclusiva coleção de acessórios “Collezione Automobile Lamborghini”, ou viver a experiência de personalização no estúdio “Ad Personam”.

A Lamborghini Lisboa é concessionário da marca desde 2002, tendo em 2019 vendido 26 carros, 171% mais que em 2018. Segundo o diretor das marcas de luxo da SIVA, Miguel Costa, “estamos muito orgulhosos com este investimento que vem dar um novo impulso à presença da Lamborghini em Portugal. Trata-se de uma marca muito exclusiva e este novo espaço pretende transmitir aos nossos clientes uma experiência de condução e elegância.” As novas instalações estão situadas na Rua São Francisco, 582 em Alcabideche com o telefone 213 163 150.