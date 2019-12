Lada Niva recebe atualizações para 2020 Recorda-se do Niva? Pois, ainda vive na Rússia e recebeu melhorias para 2020. motores AutoMais motores/lada-niva-recebe-atualizacoes-para-2020_5dfa31282bfc107995cf7884





Na Rússia chama-se 4×4 SUV, no resto do mundo, onde ainda se vende, é conhecido como Niva, vai receber melhorias para 2020. As mudanças estão focadas no interior, com melhorias no tabliê, que agora tem controlos rotativos para o sistema de climatização, maiores saídas do sistema de climatização, novos instrumentos e um menu alargado para o computador de bordo.

O porta luvas aumentou de tamanho, tem duas tomadas de 12 volts, há novos porta copos e um espaço de arrumação na consola central. As três alavancas continuam a estar na consola, mantendo a tradição de comando de transmissão 4×4 à antiga, tudo mecânico e manual.

Os bancos melhoraram e no três portas o mecanismo de rebatimento do banco está melhor e ajuda ao acesso ao banco traseiro. O banco traseiro passa a ter encostos de cabeça. Antes não tinha. Há novas cores, luzes e pegas no interior, ao mesmo tempo que a Lada diz que reduziu os valores de ruído e vibrações no interior.

Passa a existir uma versão 4×4 Urban que é a única que recebe alterações, com faróis de nevoeiro integrados no para choques dianteiro. Não há alterações mecânicas, ou seja, o motor continua o 1.7 litros atmosférico a gasolina de 83 CV e 129 Nm de binário. A caixa é uma unidade manual de 5 velocidades com tração integral não permanente,