Criado em Portugal, este projeto é o primeiro a permitir dar todos os passos na compra de um carro sem sair de casa.

Chama-se Kia Vibe e representa um investimento da Kia Portugal e da sua rede de concessionários no universo digital. A plataforma de e-commerce está já disponível emwww.kiavibe.pte foi construída como uma viagem interativa que culmina na aquisição de um automóvel.

“Clique para comprar” é uma expressão pouco associada a um automóvel, sendo mais habitual na compra de “gadgets” ou de outros bens de consumo. Porºem, perante o “novo normal”, a MCK Motors, empresa do Grupo Bergé responsável pela importação dos modelos Kia para Portugal, decidiu introduzir o automóvel no conceito “Vlique para comprar” com o “Virtual Buying Experience”, mais conhecido como Vibe.

Esta plataforma online vai desde a escolha do modelo e versão, até à finalização da compra e a entrega do carro, que pode também ela ser feita no domicílio. Pode solicitar um ensaio em qualquer localização ou de então contactar o carro através de vídeo com um consultor da marca para demonstração e aconselhamento.

Consulte o sítio e pode ver as 912 unidades disponíveis, com descontos assinaláveis e facilidade de encomenda e até de financianciamento.

O Kia Vibe não é um desenvolvimento de urgência, mas sim um projeto que estava a ser desenvolvido há cerca de um ano, partindo de uma iniciativa da Kia Portugal.

“Numa altura em que o comércio eletrónico cresce em todo o mundo e entra cada vez mais nos hábitos quotidianos das pessoas, considerámos que este era o caminho lógico a seguir na nossa estratégia de digitalização”, comentou João Seabra, diretor-geral da Kia Portugal, sublinhando que “este foi um projeto amadurecido e desenvolvido ao longo de mais de um ano, com o objetivo de proporcionarmos mais um canal para o cliente, aumentado a sua comodidade no processo de aquisição do seu carro novo”.