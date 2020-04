Kia Telluride é “Carro Mundial do Ano” e o Soul EV é “Urbano do Ano” O “World Car of the Year” já divulgou os resultados finais com a Kia a ganhar o galardão mais apetecido com o Telluride, SUV vendido no mercado norte americano. motores AutoMais motores/kia-telluride-e-carro-mundial-do-ano-e-o-soul_5e8f1581dcab6f199a3ab1e7





Mas não ficou por aí o sucesso da Kia, já que o Soul EV conquistou o título de Carro Urbano do Ano. Este último acaba de ser lançado em Portugal e foi eleito coo o carro ideal para o ambiente urbano, por ter zero emissões de CO2 e uma alargada autonomia.

Quanto ao Telluride, é um sucesso do outro lado do Atlântico e assume-se como uma das melhores realizações da casa coreana, com mais de 70 prémios, aois quais junta, agora, o título de “World Car of the Year”.

Os vencedores do “World Car of the Year” foram escolhidos por um júri internacional independente composto por 86 jornalistas de 24 países, inclusive Portugal.