Kia Sorento sem camuflagem confirmado para o Salão de Genebra A nova geração do SUV da Kia já foi aqui no AUTOMAIS revelada, mas agora ficam as fotos dos nossos camaradas do sítio de internet Carscoops do carro sem camuflagem. motores AutoMais motores/kia-sorento-sem-camuflagem-confirmado-para-o-_5e3940fe918331128799c693





A nova geração do SUV da Kia já foi aqui no AUTOMAIS revelada, mas agora ficam as fotos dos nossos camaradas do sítio de internet Carscoops do carro sem camuflagem.

A primeira impressão deixa antever um carro mais acima no segmento que o anterior, com os detalhes de estilo da Kia, nomeadamente a barbatana de tubarão no terceiro vidro lateral. A frente tem inspiração no americano Telluride, a traseira também, sendo a parte, provavelmente, menos consensual, pois é demasiado trabalhada.

Segundo a imprensa sul coreana, a Kia vai revelar o carro num evento específico no dia 17 de fevereiro, tendo uma versão híbrida Plug In na gama.

É o carro mais antigo do “plantel” da Kia e a marca vai, finalmente, dar-lhe nova vida, primeiro com a versão para o mercado interno que será revelada já no dia 17 de fevereiro, que será a data para o início das encomendas do mercado.

O carro, rival de modelos como o Skoda Kodiak, Land Rover Discovery Sport e Hyundai Santa Fé, de onde deriva, tem ambições e a Kia tem vindo a testar o carro com modelos de topo como o BMW X5 e será apresentado no Velho Continente no Salão de Genebra, confirmou a Kia.

Pouco detalhes são conhecidos do carro, apenas que será maior que o Santa Fé da Hyundai, que voltará a utilizar o bloco turbodiesel com 2.2 litros com caixa automática de 8 velocidades. Terá uma motorização híbrida Plug In que utilizará um bloco de 1.6 litros turbo com um motor elétrico no eixo traseiro para fazer a tração integral, ou em opção a mecânica do Optima Hybrid, com um motor de 2.0 litros e um motor elétrico que debita 192 CV. Haverá uma versão a gasolina com motor 2.5 litros turbo com 290 CV e 422 Nm de binário.