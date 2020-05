Após o lançamento de nova geração em 2017, eis que chegou o momento de renovação de meio de ciclo do Rio, que não trazendo muitas diferenças por fora, é bem diferente por dentro.

Esta quarta geração do Kia Niro recebe várias novidades, entre elas o aumento da segurança, melhoria do sistema de info entretenimento em e a introdução da mecânica híbrida com tecnologia de 48 volts.

No que toca ao estilo, o Kia Rio ficou praticamente na mesma, exceção feita ao redesenhar do “Tiger Nose”, para choques mais prolongados, na frente com redesenhados nichos para os faróis de nevoeiro e atrás também recebe inspiração do Kia Picanto. Os faróis passam a ser “full LED” com luzes diurnas incluídas. Há duas novas cores (Prennial Grey e Sporty Blue), passando a palete de cores para nove escolhas. As jantes de 16 polegadas têm novo desenho. Por fora, estamos conversados.

Quando ao interior, há melhorias, reclama a Kia, no estilo, nos materiais e na tecnologia. O estilo, sim, evoluiu e o destaque é o ecrã de 4,2 polegadas colocada no centro do painel de instrumentos e o ecrã de 8 polegadas, sensível ao toque para o sistema de info entretenimento. Que surge melhorado, também, com Bluetooth multi ligações (permite ligar mais que um aparelho), Apple Car Play e Android Auto sem fios e outras funções avançadas. Nem todos os Rio terão este ecrã, pois há versões base que não têm sistema de info entretenimento.

Há a possibilidade de personalizar o habitáculo com a possibilidade de pespontos azuis nos bancos, painel de instrumentos e apoios de braços dos forros das portas. As versões GT Line tem o interior em preto com contraste em vermelho e apliques em fibra de carbono. Todos os Kia Rio passam a estar equipados com ajuste em altura do banco do condutor de série, opcional para o banco do passageiro.

O Kia Rio vai ser o primeiro modelo da marca coreana a exibir uma motorização híbrida suave (MHEV) ao qual a Kia chama “EcoDynamics+”. Junta o motor 1.0 T-GDI Smartstream turbo a gasolina com três cilindros ao sistema de 48 volts com motor de arranque gerador, com controlo do binário e regeneração da energia da travagem.

O sistema é o mesmo que é usado no Hyundai i20 e será disponibilizado em vários patamares de potência: 100 e 120 CV, os mesmos do motor Kappa. Porém, no binário, há diferenças, pois o sistema híbrido suave garante mais 16% de binário, agora com 200 Nm. Contas feitas, o “EcoDynamics+” corta as emissões do Rio entre 81 e 10,7%. Todos têm o sistema “Drive Mode Selct” com três modos diferentes: Sco, Sport e Normal.

Outra estreia do Kia Rio é a caixa iMT, a unidade de transmissão inteligente que, ao invés de uma ligação mecânica, a embraiagem é totalmente eletrónica, o que ajuda o sistema “EcoDynamics+” a oferecer consumos menores e menos emissões de CO2. No resto, é uma caixa manual convencional.

A gama de motores do Rio não se fica por este destaque do “EcoDynamics+”, pois a gama oferece os blocos Smartstrem com o bloco 1.0 T-GDI com 100 CV e o motoro 1.2 litros atmosférico com 84 CV. O propulsor sobrealimentado tem caixa manual de seis velocidades com a opção da unidade de dupla embraiagem com sete velocidades. O sistema “Idle Stop&Go” foi melhorado e está ligado á travagem ao invés da embraiagem.

O Kia Rio reforçou a dotação de equipamentos de segurança com os mais recentes desenvolvimentos dos sistemas ADAS: travagem autónoma de emergência com reconhecimento de peões, veículos e ciclistas, ajuda à manutenção na faixa de rodagem, alerta de sonolência do condutor, monitorização do ângulo morto, travagem de emergência em caso de tráfego em cruzamento, limitador de velocidade inteligente, cruise control inteligente, enfim, muitos equipamentos de segurança. O novo Kia Rio estará à venda na Europa já no terceiro trimestre de 2020.