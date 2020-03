Kia revelou todos os dados da versão europeia do Sorento a ser lançado amanhã O novo Sorento recebe uma nova plataforma, um exterior mais ousado e um interior com reforçada qualidade e tecnologia. motores AutoMais motores/kia-revelou-todos-os-dados-da-versao-europeia_5e7237f52259591961049569





O novo Sorento recebe uma nova plataforma, um exterior mais ousado e um interior com reforçada qualidade e tecnologia.

A quarta geração do Sorento tem um estilo inspirado pelo Telluride, SUV vendido nos EUA com amplo sucesso. O “Tiger Nose” manteve-se na enorme grelha dianteira e nas luzes LED. Na traseira, tudo é diferente do habitual, num arranjo mais ousado com farolins verticais e um novo para choques.

Placas de proteção querem dizer que o carro é capaz de andar fora de estrada, existem modos de condução com o Terrain Mode a ajudar o SUV a andar em neve, terra e lama. O Sorento tem mais 10 mm de comprimento e 35 mm mais de distância entre eixos, reclamando a Kia que o interior está muito mais espaçoso. O painel de instrumentos é à imagem da Mercedes, com ecrãs de generosas dimensões. Muita tecnologia e ajudas á condução e de segurança fazem parte do equipamento do Sorento. Destacamos o “park assist”, monitorização do ângulo morto, verificação de cansaço do condutor, reconhecimento dos sinais e do limite de velocidade, mitigação de colisão, travagem autónoma de emergência e o sistema de mitigação de múltiplo acidente, sistema que avalia a possibilidade ou o risco de uma segunda colisão depois do acidente.

O Sorento estará equipado, no lançamento, com o bloco 2.2 litros turbodiesel com 200 CV e um híbrido com motor 1.6 litros a gasolina com um motor elétrico de 60 CV e uma bateria de 1.5 kWh para oferecer uma potência combinada de 230 CV. O primeiro tem caixa automática de dupla embraiagem com 8 velocidades, o híbrido uma unidade automática de seis velocidades. Mais tarde surgirá um híbrido Plug In com 265 CV e uma autonomia acima dos 50 km graças á bateria de 16,6 kWh.

Haverá versões de duas e quatro rodas motrizes (o Plug In será sempre 4×4). O novo Kia Sorento chega ao mercado no outono, com preços e equipamentos a revelar.